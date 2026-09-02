Садовод Ольга Воронова в беседе с « Москвой 24 » рассказала, как подготовить дачу к зиме. По ее словам, первым делом необходимо вывезти с участка весь мусор, а также проверить состояние септика и сарая.

Отдельное внимание эксперт уделила мышам. Она предупредила, что грызуны способны повредить даже электропроводку. При этом еловые ветки, которые некоторые дачники раскладывают по дому на время отсутствия, не отпугивают мышей — наоборот, те могут устраивать в них гнезда. Для защиты построек Воронова советует использовать специальную отраву.

Кроме того, по словам садовода, все жидкие удобрения и средства, которые могут испортиться при замерзании, нужно перенести в более теплое место — например, на веранду или в подвал.