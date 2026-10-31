Одна ошибка россиян в спортзале приводит к инфекции глаз

Врач Отхозория предупредила о риске инфекции глаз из-за тренажеров в зале

Общество

Тренажеры, коврики и спортивный инвентарь в зале могут стать источником инфекции глаз, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Айгуль Отхозория.

В спортзале люди пользуются одними и теми же тренажерами и касаются общего инвентаря. Если после этого потереть глаза немытыми руками, можно спровоцировать развитие инфекции и воспаления — например, конъюнктивита.

Особенно внимательным стоит быть тем, кто носит контактные линзы: прикасаться к ним следует только чистыми и сухими руками. Поправлять линзы во время тренировки не стоит, а при появлении дискомфорта нужно прекратить их использование и обратиться к офтальмологу. По словам эксперта, риск можно минимизировать, если поверхности обрабатываются по правилам фитнес-клуба, а посетитель моет руки до и после тренировки и не касается глаз без необходимости.

Кроме того, при интенсивных упражнениях может повыситься внутриглазное давление. Людям с глаукомой, патологиями сетчатки и некоторыми другими офтальмологическими заболеваниями может потребоваться индивидуальный подбор нагрузок.

При этом отказываться от наклонов или силовых тренировок из-за опасений за зрение не нужно — важно выполнять упражнения правильно, не задерживать дыхание без необходимости и не игнорировать рекомендации лечащего врача. Отхозория напомнила: многие глазные болезни, включая глаукому, развиваются незаметно и выявляются только специалистом при обследовании. При этом они требуют ограничения нагрузок, и если о них не знать, можно навредить себе. Если же глаукома или патология сетчатки уже диагностированы, допустимый уровень нагрузки стоит определить вместе с тренером.

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