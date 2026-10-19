Одна полоса до Калининграда: что известно о повреждении путепровода негабаритом?

В Калининградской области путепровод повредил негабаритный транспорт. С 8 октября 2026 года для движения в направлении Калининграда осталась одна полоса. Объезд возможен через Коврово или на разворот в Муромском, что значительно удлиняет путь. Об этом сообщает « Русский Запад ».

В понедельник, 19 октября, в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области затруднились ответить на вопрос в соцсети, надолго ли перекрыли движение. В ведомстве отметили, что филиал управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сейчас контролирует состояние несущих конструкций путепровода. Там уточнили, что если негативные процессы не будут развиваться, планируют ослабить ограничения. Наблюдение продлится ориентировочно до начала 2027 года, далее будут принимать решение. Кто повредил дорогу, держится в тайне. По данным «Русского Запада», негабаритный груз везли со стороны Муромского в направлении Зеленоградска.