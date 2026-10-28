Одна порция на четверых: как латвийские туристы экономят на еде в сельских гостевых домах

Латвийцы не отказываются от отдыха в сельской местности, однако все внимательнее относятся к расходам. Об этом рассказала руководитель ассоциации Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле. По ее словам, наиболее заметно стремление сэкономить проявляется при покупке еды: цены на питание существенно выросли, поэтому туристы иногда заказывают одну порцию на двоих или даже на четверых.

Для владельцев сельских туристических объектов такая экономия создает дополнительные трудности, поскольку многие хозяева гостевых домов предлагают питание прежде всего как дополнительную услугу, которая помогает привлечь туристов и убедить их остаться на ночь.

В сельской местности Латвии возможности поесть вне места проживания нередко ограничены, поэтому наличие питания остается важным преимуществом при выборе жилья. При этом, по наблюдениям предпринимателей, латвийские туристы порой предъявляют даже более высокие требования к условиям проживания и услугам, чем иностранные гости, и готовы платить больше за действительно качественный сервис. Таким образом, экономия на еде сочетается с готовностью вкладываться в качество проживания — и владельцам гостевых домов приходится балансировать между растущими издержками и ожиданиями гостей.