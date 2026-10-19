Одна штука в день и без заменителей: что советуют эксперты при покупке зефира

Зефир нельзя есть при сахарном диабете, а при болезнях поджелудочной железы к нему стоит относиться с осторожностью. Об этом RT сообщили в «Роскачестве». По словам экспертов, при всех плюсах этот продукт остается десертом с высоким содержанием сахара.

В ведомстве отметили, что употребление зефира противопоказано при сахарном диабете. Людям с заболеваниями поджелудочной железы рекомендуется относиться к лакомству с осторожностью. Тем, кто следит за фигурой, советуют ограничиваться одной штукой в день, учитывая общую калорийность рациона.

Собеседники издания добавили: при покупке зефира необходимо изучить состав. В нем должны присутствовать яблочное пюре и натуральные студнеобразователи. Эксперты считают, что глазированный десерт обязан быть без заменителей масла какао.