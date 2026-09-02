Препарат AD109, который принимают один раз в сутки, показал эффективность при лечении обструктивного апноэ сна. Результаты клинического исследования III фазы представили на Международной конференции Американского торакального общества 2026 года, работа опубликована в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

В испытании SynAIRgy участвовали 646 взрослых с легкой, средней и тяжелой формой апноэ. Все они отказались от терапии постоянным положительным давлением или не могли ее переносить. Исследование проходило шесть месяцев на 69 площадках в США и Канаде.

У пациентов, получавших AD109, индекс апноэ-гипопноэ снизился примерно на 44%, тогда как в группе плацебо — на 18%. Более 40% участников перешли в менее тяжелую категорию заболевания, а у 18% удалось добиться полного контроля над болезнью. Улучшения отмечались у пациентов с разной тяжестью состояния и телосложением.

AD109 сочетает ароксибутинин и атомоксетин. Предполагается, что комбинация поддерживает мышцы горла и снижает вероятность сужения или спадения дыхательных путей во сне.

Наиболее частыми побочными эффектами стали сухость во рту, тошнота, бессонница и затрудненное мочеиспускание. Их оценили как легкие и ожидаемые, однако около 21% участников прекратили лечение из-за нежелательных реакций. Препарат получил от FDA статус ускоренного рассмотрения, компания Apnimed подала заявку на регистрацию.