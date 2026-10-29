Одна–четыре чашки и никакого вреда: кардиолог развеял главный миф о кофе

Кардиолог Ашихмин: 1–4 чашки кофе в день снижают риск инфаркта

Общество

Употребление от одной до четырёх чашек кофе в день может снижать риск инфаркта и инсульта. Об этом «Абзацу» рассказал кардиолог Ярослав Ашихмин. По его словам, вред напитка часто сильно преувеличивают: крупные исследования показывают, что риски инсульта и инфаркта снижаются при употреблении от одной до четырёх чашек кофе.

При этом издание напоминает, что исследования пока не доказывают прямого защитного действия кофе, а лишь подтверждают связь умеренного употребления с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. В сентябре 2022 года в European Journal of Preventive Cardiology были опубликованы результаты эксперимента, согласно которым две-три чашки кофе в день связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, однако наблюдательный характер работы не позволяет утверждать, что причина именно в напитке.

Ашихмин предупредил, что чрезмерное употребление кофе всё же может усиливать тревожность, вызывать привыкание и негативно сказываться на работоспособности. Особую осторожность следует соблюдать людям с повышенной чувствительностью к кофеину. Таким образом, по словам кардиолога, умеренность остаётся ключевым условием: польза проявляется в диапазоне до четырёх чашек, а превышение может обернуться тревожностью и зависимостью.

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