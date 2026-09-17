Одно слово — и нож отобран: в центре Петербурга прохожий обезоружил вооружённого мужчину
«112»: в центре Петербурга прохожий обезоружил мужчину с ножом одним словом
В центре Санкт-Петербурга прохожий обезоружил мужчину, разгуливавшего по городу с огромным ножом. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал «112». По данным канала, житель города сказал агрессору всего одно слово.
Прохожий подошёл к мужчине и после короткой фразы выхватил у него нож. Затем ещё один очевидец ударил злоумышленника по ноге, после чего его повалили на землю сотрудники Росгвардии. Что именно было сказано преступнику, не уточняется.
В задержании также помог второй очевидец. Причины, по которым дебошир выбежал на улицу с ножом, не сообщаются. В результате инцидента никто не пострадал.