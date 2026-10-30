«Одной добавкой не спастись»: нутрициолог объяснила, почему осенью нельзя лечить усталость наугад

Нутрициолог Марина Ляшенко в беседе с радио Sputnik предупредила, что осенью не стоит пытаться помочь организму одной добавкой. По ее словам, усталость в этот период зачастую связана с изменением привычного ритма.

Специалист посоветовала не ставить себе диагноз самостоятельно, если слабость держится неделями, сон не возвращает бодрости, стало сложнее концентрироваться, появились головокружения, бледность, одышка при привычной нагрузке или другие непривычные симптомы. Особенно важно в такой ситуации не пытаться решить проблему одной добавкой.

Ляшенко отметила, что усталость может быть связана с разными причинами, а разобраться в них помогают врачи, которые могут назначить анализы. При этом эксперт посоветовала поддерживать полноценное питание, сон, движение и восстановление. Таким образом, по словам нутрициолога, осенний упадок сил требует не самолечения и не одной «универсальной» добавки, а внимания к образу жизни и своевременной диагностики.