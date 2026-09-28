Офисы в Москве пустеют: почему «Москва-Сити» теряет арендаторов?

С начала 2026 года доля свободных офисных площадей выросла во всех ключевых деловых районах Москвы. По данным IBC Real Estate и CMWP, в «Москва-Сити» вакантность увеличилась с 3,3% до 6%. В Центральном деловом районе показатель составил 5,9% (+2,2 п. п.), в Ленинградском коридоре — 2,9% (+0,9 п. п.), на «Белорусской» — 3,7% (+0,8 п. п.), передает АГН « Москва ».

Рост вакансии связан со снижением темпов экономического роста и ослаблением платежеспособности арендаторов, которые переходят к экономии. Спрос смещается за пределы ТТК: доля сделок в бизнес-центрах вне центра выросла с 51% до 58%, а в «Москва-Сити» упала с 8% до 3%.

Глава департамента IBC Real Estate Екатерина Белова отметила, что спрос в центральных локациях поддерживает крупный капитал, для которого офис в центре — вопрос престижа и HR-бренда. Малый и средний бизнес чаще интересуется небольшими блоками в новых деловых районах и строящихся объектах.

Старший директор CMWP Полина Афанасьева уточнила: в объектах Prime, A и B в «Москва-Сити» вакансия выросла с 2,4% до 2,7% к 24 сентября. В Ленинградском коридоре — с 1,7% до 2,3%, на «Белорусской» — на 0,6 п. п., у «Павелецкой» — на 4,4 п. п. Причина — снижение деловой активности и оптимизация расходов компаниями.