Огненное шоу на дороге Пхукета: россиянам грозит депортация из Таиланда?

Российские туристы устроили огненное шоу прямо на проезжей части в районе Бангтао на Пхукете. Несколько человек крутили горящие предметы на дороге, из-за чего автомобили не могли проехать. Очевидцы сняли происходящее и выложили кадры в соцсети. Жители района пожаловались на шум и перекрытый проезд, сообщает Khaosod English.

Местные СМИ называют участников россиянами, однако власти Таиланда их гражданство пока не подтвердили. По данным телеграм-канала местного гида, после жалоб дебоширов нашли и доставили в полицию. Сейчас проверяются их визовый статус и возможные нарушения общественного порядка.

Для иностранных туристов нарушение местного законодательства может обернуться не только уголовными, но и миграционными последствиями. В конце августа в Таиланде вступили в силу новые правила, упрощающие процедуру депортации иностранцев, совершивших серьезные правонарушения.