«Огненный капкан»: автоэксперт объяснил, почему шестеро подростков не смогли выбраться из загоревшейся машины

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Абзацем» объяснил, почему шестеро подростков, погибших в ДТП в Татарстане, не смогли выбраться из загоревшегося автомобиля. По его словам, при ударе о дерево произошла сильнейшая деформация кузова, и двери намертво заклинило.

Специалист отметил, что при мощном столкновении практически всегда рвутся топливные магистрали, бензин попадает на раскаленный выпускной коллектор, и мгновенно вспыхивает сильнейший пожар. Разбить каленые автомобильные стекла голыми руками изнутри невозможно — это миф из кино, в реальности без специальных инструментов шансов нет. Попов подчеркнул, что кузова большинства гражданских машин не рассчитаны на сохранение геометрии проемов при боковых или лобовых ударах о деревья на высокой скорости. Даже при обычном кузовном ремонте после небольшого столкновения двери перекашивает на миллиметры, и они перестают открываться. При мощном же ударе выходы блокируются намертво — подростки оказались заперты в огненном капкане, и спасти их было практически нереально.