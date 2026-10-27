Ограничат интернет в Москве? IT-эксперт назвал простые способы остаться на связи

Эксперт посоветовал заранее скачивать оффлайн-карты и строить маршруты. Он отметил, что в Москве ограничат только определённые районы, поэтому глобальной проблемы в городе не будет, и «белые списки» в такой ситуации не нужны. К бесплатному Wi-Fi подключаться можно, но аккуратно — чтобы посмотреть маршрут или узнать что-то в интернете. В банковские приложения и «Госуслуги» с недоверенного Wi-Fi эксперт входить не рекомендовал. Таким образом, по его словам, достаточно заранее подготовить карты и маршруты, а при использовании общественных сетей соблюдать осторожность с чувствительными сервисами.