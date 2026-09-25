Окурки и бутылки на святой земле: перед молебном на Мендурском кладбище навели порядок

MariMedia: на Мендурском кладбище Марий Эл раскидали окурки, бутылки и мусор

Общество

В Медведевском районе 27 сентября на Мендурском кладбище пройдет молебен. Его проведет приход храма иконы Божией Матери «Державная». Перед этим событием социальная служба прихода организовала уборку территории. Кладбище известно как место массовых расстрелов репрессированных в 1937–1938 годах, среди погибших было немало пострадавших за веру. Здесь также покоятся мощи священномученика марийского Сергия Стрельникова, передает MariMedia⁠.

При посещении представители социальной службы обнаружили много мусора и следы неподобающего поминовения: пустые бутылки из-под водки и кучи окурков. Это расценили как осквернение почитаемого христианами республики святого места. Сотрудники убрали мусор, скосили траву и привели территорию в порядок. Молебен запланирован на воскресенье.

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