Окурки и бутылки на святой земле: перед молебном на Мендурском кладбище навели порядок

В Медведевском районе 27 сентября на Мендурском кладбище пройдет молебен. Его проведет приход храма иконы Божией Матери «Державная». Перед этим событием социальная служба прихода организовала уборку территории. Кладбище известно как место массовых расстрелов репрессированных в 1937–1938 годах, среди погибших было немало пострадавших за веру. Здесь также покоятся мощи священномученика марийского Сергия Стрельникова, передает MariMedia⁠.