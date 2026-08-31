Он встретил любовь в 60, она младше на 27 лет: Илья Резник и Ирина Романова впервые так откровенно о браке и одиночестве

Абзац: премьера интервью-шоу «Нетленка» с Туттой Ларсен состоится 2 сентября

Общество

Премьера интервью-шоу «Нетленка» с Туттой Ларсен состоится 2 сентября в 10:00 на «Абзаце». В программе звездные пары будут говорить о семье, творчестве и служении.

Первыми гостями станут поэт-песенник Илья Резник и его супруга Ирина Романова. Они вместе более 26 лет. По словам Резника, настоящую любовь он встретил лишь в 60 лет — разница в возрасте между супругами составляет 27 лет. В 2018 году пара обвенчалась.

В первом выпуске обсудят, как разница в возрасте влияет на отношения и может ли известный человек чувствовать одиночество. Илья Резник также расскажет о финансовых трудностях, связанных с дефолтом и РАО, выступлениях в бомбоубежищах и своем отношении к современным исполнителям.

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