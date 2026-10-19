«Она нуждается в медицинской помощи»: в Екатеринбурге больше недели ищут Анну

Aif.ru: в Екатеринбурге больше недели ищут пропавшую 30-летнюю Анну

Общество

В Екатеринбурге больше недели ищут 30-летнюю Анну, которая 10 октября ушла из дома и перестала выходить на связь. Об этом aif.ru рассказала ее мама Ольга.

Анна приехала в Екатеринбург в начале мая, родители живут в Нарьян-Маре. 10 октября она сообщила хозяину комнаты, которую снимала, что съезжает, и пообещала позже прийти за вещами, но не пришла. Телефон девушки недоступен. По словам матери, Анна нуждается в медицинской помощи и ей нельзя нервничать.

Перед пропажей девушка познакомилась с молодым человеком — об этом вскользь упомянули соседки по комнатам. Вещи Анны остаются в мешке у хозяина жилья. Поисками занимаются несколько волонтерских отрядов региона. Приметы: карие глаза, темно-русые волосы, среднее телосложение, рост 169 см. В какой одежде она была в день пропажи, неизвестно.

Читайте также

«Сделка с дьяволом» ради Starlink: в Кембридже предупредили страны о рисках

Пермь и Соликамск попали в зону ограничений: введен план «Ковер»

«Летать стало проще». Авиакомпании возобновили продажу льготных билетов для калининградцев

«Летать стало проще». Авиакомпании возобновили продажу льготных билетов для калининградцев

Правило 20-20-20: врач назвала способы сохранить зрение при работе в офисе

Правило 20-20-20: врач назвала способы сохранить зрение при работе в офисе

В Московской и Рязанской областях появились автобусы с видеозаставками по безопасности

В Московской и Рязанской областях появились автобусы с видеозаставками по безопасности

«Квитанций нет, пенсию носят на дом»: в Липецкой области почтовый коллапс после увольнения конного почтальона

В Мытищах в середине октября неожиданно заплодоносили ягоды

В Мытищах в середине октября неожиданно заплодоносили ягоды

Резина подорожала: во сколько обойдется подготовка машины к зиме в Подмосковье в 2026 году

Резина подорожала: во сколько обойдется подготовка машины к зиме в Подмосковье в 2026 году

Деньги вернут всем: организаторы несостоявшегося шоу Канье Уэста раскрыли детали выплат

Опухоли мозга и уха: главный онколог Минздрава раскрыл редкие формы рака

Считается ли рукоблудие смертным грехом: верующим дали разъяснение

Считается ли рукоблудие смертным грехом: верующим дали разъяснение

Свет и вода с перебоями: что происходит на левом берегу Киева после взрывов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное