«Она нуждается в медицинской помощи»: в Екатеринбурге больше недели ищут Анну

В Екатеринбурге больше недели ищут 30-летнюю Анну, которая 10 октября ушла из дома и перестала выходить на связь. Об этом aif.ru рассказала ее мама Ольга.

Анна приехала в Екатеринбург в начале мая, родители живут в Нарьян-Маре. 10 октября она сообщила хозяину комнаты, которую снимала, что съезжает, и пообещала позже прийти за вещами, но не пришла. Телефон девушки недоступен. По словам матери, Анна нуждается в медицинской помощи и ей нельзя нервничать.

Перед пропажей девушка познакомилась с молодым человеком — об этом вскользь упомянули соседки по комнатам. Вещи Анны остаются в мешке у хозяина жилья. Поисками занимаются несколько волонтерских отрядов региона. Приметы: карие глаза, темно-русые волосы, среднее телосложение, рост 169 см. В какой одежде она была в день пропажи, неизвестно.