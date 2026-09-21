Она отдавала приемных дочерей мужу «для утех»: что известно о деле в поселке Коммаяк
«112»: жительницу Ставрополья задержали за насилие над приемными дочерьми
В Ставропольском крае задержана женщина, которую обвиняют в сексуализированном насилии над тремя приемными дочерьми. Как сообщил «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал «112», она использовала девочек для «любовных утех» со своим мужем. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера.
По версии следствия, преступления совершались в поселке Коммаяк с 2021 по 2025 год. Девушки подвергались истязаниям на протяжении четырех лет. Супруги задержаны. Мужчина отправлен в СИЗО по ранее возбужденному уголовному делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Точный возраст пострадавших девушек не уточняется.