«Она просто жила там»: как гибель россиянки Светланы Медведевой изменила взгляд на безопасность Хургады

Al-Masry Al-Youm: апелляцию по делу об убийстве россиянки в Хургаде рассмотрят

Общество

Судебная коллегия по уголовным делам провинции Красное Море назначила на 26 октября 2026 года заседание по апелляционной жалобе 31-летнего египтянина, приговоренного к смертной казни за убийство российской гражданки Светланы Медведевой. Об этом сообщает Al-Masry Al-Youm.

Резонансное преступление произошло в октябре 2025 года. Злоумышленник ворвался в квартиру россиянки в Хургаде с целью ограбления, нанес ей множественные черепно-мозговые травмы металлической деталью утюга и перерезал горло. После расправы убийца похитил мобильный телефон жертвы и наличные. На основе записей камер видеонаблюдения и обнаруженных улик суд 14 июля вынес смертный приговор, который был утвержден Верховным муфтием Египта. Предстоящее рассмотрение апелляции станет финальной точкой в этом громком деле.

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