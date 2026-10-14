«Она просто жила там»: как гибель россиянки Светланы Медведевой изменила взгляд на безопасность Хургады

Судебная коллегия по уголовным делам провинции Красное Море назначила на 26 октября 2026 года заседание по апелляционной жалобе 31-летнего египтянина, приговоренного к смертной казни за убийство российской гражданки Светланы Медведевой. Об этом сообщает Al-Masry Al-Youm.

Резонансное преступление произошло в октябре 2025 года. Злоумышленник ворвался в квартиру россиянки в Хургаде с целью ограбления, нанес ей множественные черепно-мозговые травмы металлической деталью утюга и перерезал горло. После расправы убийца похитил мобильный телефон жертвы и наличные. На основе записей камер видеонаблюдения и обнаруженных улик суд 14 июля вынес смертный приговор, который был утвержден Верховным муфтием Египта. Предстоящее рассмотрение апелляции станет финальной точкой в этом громком деле.