Онищенко развеял страх перед немытым арбузом: когда опасен даже завернутый в пленку

Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с « Абзацем » объяснил, что немытый арбуз не представляет серьезной угрозы, если его разрезали и сразу съели. В таком случае риск заражения патогенными микроорганизмами минимален. Главная же опасность, по его словам, кроется в неправильном хранении уже разрезанного плода.

Специалист пояснил, что в жаркую погоду оставленный на открытом воздухе разрезанный арбуз мгновенно становится идеальной питательной средой для размножения бактерий, и сладкая мякоть для патогенной микрофлоры — идеальный субстрат. Правила реализации бахчевых культур прописаны очень четко и строго, и их необходимо соблюдать. Даже завернутый в пленку, но хранящийся с нарушениями продукт способен вызвать серьезные кишечные расстройства бактериальной или вирусной природы. Попытки выставлять разрезанный арбуз на витрину, чтобы показать, какой он красивый и вкусный, крайне опасны. Если плод разрезали и немедленно съели, риск заболеть на порядок ниже, чем когда он часами лежит на прилавке.