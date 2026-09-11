Онколог назвал три привычки, которые приближают рак: 40% случаев можно было предотвратить

До 40% случаев онкологических заболеваний связаны с факторами, которые можно предотвратить, изменив образ жизни. Об этом Lenta.ru рассказал хирург и онколог Ярослав Колосовский.

По его словам, курение табака — одна из самых опасных вредных привычек. Табачный дым содержит 43 известных канцерогена, а согласно данным Всемирной организации здравоохранения, курение повышает риск развития 12 форм злокачественных новообразований.

Врач также отнес к главным факторам риска неправильное питание. Регулярное употребление переработанного красного мяса, продуктов с высоким содержанием соли, сахара и консервантов может повышать вероятность рака желудка, толстого кишечника и поджелудочной железы.

Еще одной опасной привычкой Колосовский назвал чрезмерное воздействие ультрафиолета. Длительное пребывание на солнце в часы максимальной активности и частое посещение солярия увеличивают риск меланомы и других видов рака кожи.