ООО «Меридиан» объявляет торги недвижимости

Организатор торгов (Продавец) — ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 21.03.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 01.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 03.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первичные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 74,6 кв. м., к/н: 50:21:0080105:1972, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Завидная, д. 13, кв. 130. П.107-М от 13.03.24. Собств.: Мамедов В.Г.о. Взыск.: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 8 493 000,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 82,5 кв. м., к/н: 50:11:0000000:156392, адрес: МО, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Дежнева, д. 11, кв. 176. П.109-М от 13.03.24. Собств.: Черная Ю.В., Черный В. В. Взыск.: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 7 060 000,00р.

3.Зем.уч., общ. пл. 1100 +/-23 кв.м, к/н: 50:33:0030201:77; Жил. дом, общ. пл. 89,7 кв.м, к/н: 50:33:0030201:641, адрес: МО, г. Ступино, р. п. Михнево, ул. Северная, д. 6. П.112-М от 13.03.24. Собств.: Малашкин Д. Н. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 4 788 000,00р.

4.Комн. 47,48, общ. пл. 33,9 кв. м., к/н: 50:14:0050224:926, адрес: МО, г. Щёлково, ул. Сиреневая, д. 5. П.110-М от 13.03.24. Собств.: Авшенюк Т. А. Взыск.: КПК «Народный капитал». Цена: 2 987 200,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 61,5 кв. м., к/н: 50:23:0030155:1676, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Островецкое, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 11, кв. 232. П.75-М от 15.02.24. Собств.: Федоренко В. А. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 902 120,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 31,6 кв. м., к/н: 50:16:0702004:2882, адрес: МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Троицкая, д. 33, кв. 44. П.66-М от 05.02.24. Собств.: Панов А. В. Взыск.: ООО Первая Гильдия Ростовщиков. Цена: 1 957 720,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 43,8 кв. м., к/н: 50:14:0070229:118, адрес: МО, Щелковский р-н, г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 12, кв. 28. П.26-М от 26.01.24. Собств.: Колесников С. В. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 142 000,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 32,4 кв. м., к/н: 50:03:0010223:623, адрес: МО, г. Клин, ул. Чайковского, д. 62, корп. 1, кв. 66. П.6-М от 26.01.24. Собств.: Викторов Р. И. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 1 135 600,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 30,6 кв. м., к/н: 50:33:0030466:2103, адрес: МО, Ступинский р-н, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, пр-кт Преображенский, д. 9, кв. 20. П.62-М от 05.02.24. Собств.: Дергунов Д. А. Взыск.: ООО «ЭОС». Цена: 1 175 200,00р.

6.Зем.уч., общ. пл. 500 +/- 16 кв. м., к/н: 50:28:0090107:358; Жил. дом, общ. пл. 186 кв. м., к/н: 50:28:0090107:1061. Адрес: МО, г. о. Домодедово, дер. Образцово, ул. Дубовая, д. 39. П.76-М от 15.02.24. Собств.: Азизян А. А. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 439 320,00р.

7.Кв-ра, общ. пл. 52,4 кв. м., к/н: 50:14:0040116:2913. Адрес: МО, Щёлковский р-н, г. п. Загорянский, квартал Варежки, ул. Виноградная, д. 2, кв. 28. П.91-М от 19.02.24. Собств.: Терехова О. В. Взыск.: ПАО РОСБАНК. Цена: 4 157 220,80 р.

8.Кв-ра, общ. пл. 32 кв. м., к/н: 50:47:0012708:34, адрес: МО, г Орехово-Зуево, ул. Двор Шелкоткацкой Фабрики, д. 15, кв. 11. П.22-М от 26.01.24. Собств.: Лазуков В. В. Взыск.: Васильева Г. Ю. Цена: 1 125 400,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС- Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 21.03.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 01.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 03.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первичные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Комн., к/н: 50:21:0060201:5694, общ. пл. 16,7 кв. м., адрес: МО, Ленинский р-н, пос. Володарского, ул. Зеленая, д. 42, кв. 29, комн. 7. П.104-М от 13.03.24. Собств.: Комиссаров А. С. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 504 683,00 р.

2.Зем.уч., общ. пл. 39000 +/- 69 кв.м, к/н: 50:18:0080104:28, адрес: МО, Можайский р-н, с/о Павлищевский. Уч. находится в 350 м. по напр. на восток от ориентира. П.113-М от 13.03.24. Собств.: Жигалин С. М., Юсупов С. Г. Взыск.: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» ПАО. Цена: 1 677 000,00р.

3.Зем.уч., общ. пл. 66 200 кв.м, к/н: 50:18:0080103:50, адрес: МО, Можайский р-н, д. Петрово. Уч. находится примерно в 660 м., по напр. на север от ориентира. П.114-М от 13.03.24. Собств.: Жигалин С. М., Юсупов С. Г. Взыск.: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» ПАО. Цена: 2 648 000,00р.

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 41,4 кв. м., к/н: 50:28:0060115:922, адрес: МО, Домодедовский р-н, дер. Долматово, ул. Дорожная, д. 11, кв. 14. П.61-М от 05.02.24. Собств.: Ермаков А. Ю. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 429 404,72р.

2. Кв-ра, общ. пл. 63,4 кв. м., к/н: 50:09:0020506:449, адрес: МО, Солнечногорский р-н, пос. санатория Министерства Обороны, д. 97, кв. 6. П.18-М от 26.01.24. Собств.: Курков Д. В. Взыск.: ООО СФО Азимут. Цена: 4 014 040,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7 993 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.