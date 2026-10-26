Опасная инфекция у детей и взрослых: что показала статистика по туберкулезу в Тюменской области

Роспотребнадзор: почти 400 тюменцев заразились инфекцией, убивающей легкие

Общество

За девять месяцев 2026 года в Тюменской области туберкулёз выявили у 374 человек, среди заболевших — около 17 детей и подростков. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости за январь — сентябрь составил 23 случая на 100 тысяч населения; при пересчёте на численность жителей области (1 млн 626 тысяч человек) это даёт около 374 пациентов. Доля детей и подростков в общем числе заболевших достигла 4,5%.

По данным тюменских врачей, в 2025 году опасную инфекцию впервые обнаружили у 529 человек, а годом ранее — у 611, то есть заболеваемость снизилась на 13,5%. Большинство заболевших — 447 человек — постоянно живут в Тюменской области. Ещё 34 проходили лечение в учреждениях УФСИН. Одиннадцать пациентов не имели определённого места жительства, восемь — российского гражданства, 23 приехали из других регионов. В шести случаях диагноз поставили посмертно.

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