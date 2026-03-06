Оплата придет в двойном размере: юрист дал совет выгодной работы в весенние праздники

Россиянам объяснили нюансы начисления заработной платы за работу в предстоящие праздничные дни. Как сообщил юрист по трудовому праву из портала hh.ru Александр Кузнецов, период с 7 по 9 марта подпадает под особые условия оплаты, пишет РИА Новости.

Эксперт напомнил об общем правиле, закрепленном в трудовом законодательстве: привлечение сотрудника к выполнению обязанностей в нерабочий праздничный день должно компенсироваться в двукратном размере.

При этом юрист уточнил, что существует альтернативный вариант. Работник имеет право выбрать вместо повышенной оплаты обычный, одинарный заработок за отработанный день. В этом случае наниматель обязан будет предоставить ему другой день для отдыха, который уже не подлежит оплате.

Кузнецов подчеркнул, что инициатива выбора между деньгами и отгулом должна исходить исключительно от самого сотрудника. Работодатель не вправе навязывать подчиненному компенсацию в виде дополнительного выходного вместо полагающейся двойной оплаты труда.

Ближайшие длинные выходные ожидают граждан в связи с празднованием Международного женского дня. В этом году нерабочий период захватывает три дня: 7 марта выпадает на субботу, а 9 марта — на понедельник.