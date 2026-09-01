Опытный турист погиб в 300 метрах от трассы: что произошло с ним в «Ергаках» и почему поиски не помогли

В природном парке «Ергаки» обнаружили тело 54-летнего Вадима Н., пропавшего во время похода 16 августа. Мужчина покинул туристическую группу и решил добираться домой самостоятельно, но через десять дней погиб. Его нашли всего в 300 метрах от автомобильной трассы, передает « Абзац ».

Эксперты не выявили следов насилия. По предварительным данным, причиной смерти опытного туриста стало переохлаждение. Супруга погибшего рассказала, что мужчина был хорошо экипирован: при нем были спальник и термобелье, однако он мог не рассчитать собственные силы.

Трагедия произошла неподалеку от места, где почти год назад бесследно исчезла семья Усольцевых с пятилетним ребенком. Поиски Сергея, Ирины и их дочери продолжаются до сих пор, их судьба остается неизвестной.