Оренбуржцы закидали мусором тропу здоровья за ₽115 млн: что происходит на набережной Урала

Оренбуржцы превратили тропу здоровья в свалку. Прогулочная зона на восточной набережной Урала над старым озером Банным, открытая два года назад, страдает от мусора, передает Orenday.ru .

Строительство объекта обошлось примерно в ₽115 млн. Подрядчиком выступила компания «СУ-56». Работы начались в 2023 году и завершились уже после сильного паводка, из-за которого давно пересохшее озеро вновь наполнилось водой.

Протяженность тропы — 630 метров. Она представляет собой вбитые в землю сваи и металлический каркас с деревянным настилом. Для безопасности установлены поручни и сетка, есть освещение, скамейки и урны. Однако мусорные баки регулярно повреждают вандалы: некоторые из них до сих пор стоят погнутыми и открытыми.