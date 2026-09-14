Орешкин о выходных и праздниках: без здорового отдыха труд не бывает эффективным

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в беседе с журналистом Александром Юнашевым заявил, что рост заработных плат в России продолжается. По его словам, профильные ведомства должны работать эффективнее, чтобы улучшение ощутил каждый гражданин, передает « Абзац ».

Орешкин отметил, что именно поэтому президент говорит об экономике высоких зарплат. Рост зарплат в последние годы есть, и он сохранится. Однако, к сожалению, не все это чувствуют, поэтому задача — работать еще эффективнее, чтобы почувствовал каждый.

Кроме того, Орешкин добавил: обилие выходных и праздничных дней никак не отражается на развитии российской экономики. Он подчеркнул, что труд не может быть эффективным без здорового отдыха.