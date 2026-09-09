Организатор концерта Канье Уэста зарегистрировал свой бренд: что это значит для зрителей и рынка
KP.RU: организатор концерта Канье Уэста в России Say Agency запатентовал бренд
Компания Say Agency, организующая концерт Канье Уэста в России, 8 сентября зарегистрировала товарный знак Say Agency. Права на бренд будут действовать до мая 2035 года и позволят проводить мероприятия, вести съемку и распространять билеты. Об этом стало известно KP.RU благодаря сервису Rusprofile.
Say Agency — концертное агентство, которое организует выступления зарубежных артистов в России. Среди них — Akon, Jason Derulo, DaBaby, Lil Pump, Flo Rida, Al Bano и Vini Vici.