ОСАГО при продаже: как вернуть деньги за неиспользованный полис

После продажи автомобиля многие водители забывают про действующий полис ОСАГО и теряют деньги за оставшиеся месяцы. Юристы в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснили, как расторгнуть договор и вернуть часть страховой премии, какие документы для этого нужны и сколько процентов удержит компания.

Продажа автомобиля не означает автоматического возврата средств за страховку. Чтобы вернуть деньги за неиспользованный полис ОСАГО, нужно подать заявление в страховую компанию, где оформлялся договор. Как напоминает эксперт по урегулированию убытков Алексей Шичавин, расторгнуть соглашение можно только через того страховщика, с которым заключен контракт. Обращаться в сторонние организации бесполезно.

Для возврата потребуется стандартный пакет документов: паспорт, заявление о расторжении, договор купли-продажи, данные нового владельца и банковские реквизиты. Некоторые компании принимают заявления онлайн, но порядок зависит от правил конкретного страховщика. После подачи документов у компании есть 14 календарных дней на перечисление средств.

Оснований для расторжения несколько: продажа, угон, уничтожение автомобиля, смерть владельца, призыв на военную службу или участие в специальной военной операции. В каждом случае понадобятся подтверждающие документы.

Сумма возврата не равна полной стоимости полиса. Если договор заключен до 9 декабря 2025 года, компания удерживает 23% страховой премии (20% — расходы, 3% — взнос в РСА). Для договоров после этой даты — 22%. Возврат рассчитывается из оставшихся дней действия полиса. Чем раньше обратиться после продажи, тем больше сумма.

Перенести старый полис на новую машину нельзя — ОСАГО оформляется на конкретный автомобиль с его VIN и маркой. Новому владельцу придется покупать собственный полис. Если покупатель какое-то время пользуется старым полисом продавца, это допустимо лишь до внесения изменений в регистрационные данные — затем страховка аннулируется.

С 1 августа 2026 года вступают в силу новые правила Банка России. Появится возможность отказаться от полиса еще до начала его действия. Однако, как отмечает юрист Кирилл Форманчук, большинству автовладельцев это новшество вряд ли пригодится. Член Общественной палаты Александр Холодов добавляет, что случаи заключения договоров сильно заранее встречаются редко, поэтому массового спроса на новую опцию не ожидается.

Отказать в возврате могут при неправильном заполнении заявления, отсутствии документов или если обратился не тот человек, кто оформлял страховку. При необоснованном отказе автовладелец вправе подать претензию, а затем обратиться в Банк России или Российский союз автостраховщиков.

Главное правило: деньги за ОСАГО не возвращаются автоматически. Только своевременное обращение в страховую компанию с полным пакетом документов поможет вернуть часть уплаченной суммы.