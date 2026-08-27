Осень без мяса: врач назвал продукты, которые заменят белок и витамины

С наступлением осени организм требует особого внимания к питанию. Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин в беседе с редакцией VSE42.RU рассказал, чем заменить мясо в рационе, чтобы не испытывать дефицита белка, витаминов и микроэлементов. В ход пойдут бобовые, тофу, грибы и даже тыквенные семечки.

Осенью вопрос сбалансированного питания становится особенно актуальным. Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин пояснил, как восполнить потребность в важных нутриентах тем, кто ограничивает потребление мяса или полностью от него отказался.

Белок, по словам специалиста, стоит получать из бобовых, тофу, орехов и киноа. Эти продукты способны обеспечить организм необходимым строительным материалом для клеток. Для восполнения витамина D врач рекомендует грибы, выращенные на свету, а также специальные добавки.

Источниками железа и цинка могут стать зелень, тыквенные семечки и различные крупы. Такой набор продуктов, уверен Гаврикин, поможет сохранить энергию и поддерживать иммунитет в холодный сезон.

Напомним, ранее нутрициологи также давали советы по быстрому приготовлению осенних блюд — здоровое питание не требует многочасового стояния у плиты.