Осенью из-за кашля и насморка можно лишиться прав: врачи назвали лекарства, после которых за руль садиться нельзя

Осенью у водителей серьезно возрастает риск так называемого лекарственного опьянения. Врачи предупредили Autonews.ru , что многие популярные безрецептурные препараты от простуды, гриппа и аллергии содержат компоненты, которые снижают скорость реакции, притупляют внимание и вызывают сонливость.

Врач-кардиолог Татьяна Маклакова отметила, что управление автомобилем после приема таких средств прямо запрещено пунктом 2.7 ПДД. Опасность представляют не только психотропные препараты, но и средства от кашля, насморка и аллергии.

Терапевт Евгений Борисов пояснил, что комбинированные порошки от ОРВИ часто содержат антигистаминные компоненты первого поколения — фенирамин, хлорфенамин, дифенгидрамин. Они вызывают сонливость и снижение внимания. Безопасно садиться за руль можно не раньше чем через 24 часа после приема.

Особо опасны противокашлевые средства с декстрометорфаном: экспресс-тест может показать положительный результат на психотропное вещество, что грозит лишением прав и крупным штрафом. Осторожность нужна и с бутамиратом, который нередко вызывает сонливость и головокружение.

Антигистаминные препараты первого поколения — хлоропирамин, дифенгидрамин, клемастин, прометазин — проникают через гематоэнцефалический барьер и замедляют психомоторные реакции. Даже современные средства от аллергии нельзя считать полностью безопасными, добавил нарколог Андрей Болонкин.

Среди других опасных лекарств врачи назвали обезболивающие с кодеином, сосудосуживающие капли с нафазолином, ксилометазолином и оксиметазолином, некоторые антибиотики, препараты для лечения диабета, антидепрессанты и транквилизаторы. Все они могут вызывать головокружение, спутанность сознания, нарушения зрения и аритмию.