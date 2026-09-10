Осенью кофе может стать не спасением, а ловушкой: кардиолог объяснил, кому особенно опасно им злоупотреблять

Кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru предупредил: осенняя привычка бороться с усталостью при помощи кофе может обернуться дополнительной нагрузкой на организм. По его словам, особенно внимательными следует быть людям с дефицитом магния и сосудистыми заболеваниями.

Врач подчеркнул, что кофе не принесет вреда, если относиться к нему с уважением. Однако если использовать напиток для жесткой стимуляции, проблемы действительно начнутся. При этом одна-две чашки в день остаются разумным пределом, если человек пьет кофе ради удовольствия.