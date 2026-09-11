Осенью пациенты чаще жалуются на усиленное выпадение волос, однако причиной может быть не смена сезона, а последствия летних стрессов, диет и болезней. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила врач-дерматолог, трихолог Инна Петросова.

По ее словам, в этот период могут проявиться последствия перенесенных летом инфекций, высокой температуры, операций, эмоционального стресса, резкого похудения или недостаточного питания. Реактивное выпадение обычно начинается не сразу, а примерно через два-три месяца после провоцирующего события.

Петросова напомнила, что физиологической нормой считается выпадение до 50–100 волос в сутки, однако это лишь ориентировочное число. Оно зависит от густоты и длины волос, а также от частоты мытья головы. Если человек моет голову раз в три дня, во время мытья он увидит волосы, выпавшие сразу за несколько дней. Поэтому важнее оценивать динамику: стало ли выпадение интенсивнее обычного, уменьшается ли объем волос, расширяется ли пробор, начинает ли просвечивать кожа головы.

Трихолог уточнила, что в конце лета и начале осени возможно сезонное выпадение, которое обычно заканчивается к поздней осени или зиме. Однако если интенсивное выпадение продолжается более двух-трех месяцев, заметно поредение, появились отдельные очаги, зуд, покраснение или шелушение кожи головы, необходимо обратиться к дерматологу. При физиологическом сезонном процессе выпадение умеренное и равномерное по всей голове, без участков облысения.

Эксперт предупредила, что пить витамины следует только при доказанном дефиците. Для сохранения волос важны полноценное питание с достаточным количеством белка, отсутствие жестких диет, нормальный сон и бережный уход. Желательно избегать тугих причесок, частого перегревания волос и агрессивных химических процедур. Шампуни и маски улучшают состояние кожи головы и уменьшают ломкость, но не способны существенно изменить цикл работы волосяного фолликула.

Обратная сезонная динамика, по словам Петросовой, наблюдается весной, а наименьшее выпадение приходится на конец зимы и начало весны. При этом резкого «взрыва роста» человек обычно не замечает: волосы растут примерно на 1 см в месяц, поэтому восстановление плотности происходит постепенно.