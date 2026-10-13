Осенние болезни питомцев: дерматиты, клещи и расстройства пищеварения

Осенью владельцы домашних животных в Москве чаще всего обращаются в государственные ветклиники из-за дерматитов, паразитарных заболеваний и проблем с пищеварением. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

По данным ведомства, лидируют кожные проблемы. Дожди, слякоть и грязь создают идеальные условия для грибковых инфекций и межпальцевой пиодермии. На втором месте — паразитарные заболевания: осенью риск укусов клещей растет, поскольку многие владельцы прекращают обработку питомцев. Третья частая причина — расстройства пищеварения, в том числе заражение гельминтами после дачного сезона.

В холодную и влажную погоду обостряются хронические болезни суставов, сердца, ЖКТ и мочевыделительной системы. Учащаются и респираторные инфекции, включая бордетеллез у собак.

Для профилактики специалисты советуют тщательно просушивать шерсть и лапы после мытья, продолжать обработку от клещей до устойчивых заморозков, круглогодично защищать от блох, избегать переохлаждения и сквозняков. После дачного сезона владельцам стоит внимательнее следить за здоровьем животных: опасность представляют ядохимикаты, удобрения и средства от грызунов.