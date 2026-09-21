Осенний Байкал, Дагомыс и Архыз: топ направлений, которые взлетели в цене

Самыми популярными направлениями для осенних путешествий по России в 2026 году стали Листвянка в Иркутской области, Дагомыс в Краснодарском крае и горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом говорится в исследовании, оказавшемся в распоряжении ТАСС .

Абсолютным лидером по росту спроса внутри страны эксперты назвали поселок Листвянка на берегу Байкала: интерес к нему за год вырос на 88%. На втором месте — черноморский Дагомыс с приростом бронирований на 77%. Замыкает тройку Архыз, где число заказов увеличилось на 69%. Заметно вырос спрос и на дагестанский Дербент (+48%), а также на уральскую Пермь (+38%).

По данным ТАСС, россияне стремятся к уединению, выбирая горы, экологический туризм и курорты, позволяющие отдохнуть от ритма мегаполисов. Дагомыс, в частности, привлекает тех, кто ищет спокойную альтернативу переполненному центру Сочи, а популярность Архыза подтверждает развитие всесезонного горного туризма в стране.

При этом бурятское побережье Байкала, где расположены четыре района, в исследовании не упоминается — этой осенью оно проигрывает иркутскому. Классические направления для коротких поездок выходного дня переживают спад. Сильнее всего пострадал Саранск, потерявший 88% осенних бронирований. Серьезное снижение зафиксировали также в Сергиевом Посаде (-75%), Туле (-56%), Пензе (-65%) и Южно-Сахалинске (-63%). Эксперты объясняют это тем, что туристы пресытились традиционными познавательными маршрутами в центральной полосе и перераспределили бюджеты в пользу более длительного отдыха в живописных природных зонах.