Осенняя хандра не пройдет сама: диетолог назвала продукты, которые вернут бодрость за счет кишечника и крови

Диетолог Елена Соломатина в беседе с « Абзацем » рассказала, какие продукты помогают не впасть в осеннюю хандру. По ее словам, универсального средства не существует — подход должен быть комплексным.

Чтобы чувствовать себя бодрым, важно поддерживать здоровье кишечника, восполнять магний, триптофан, витамины группы B и D и улучшать кровоток. Для профилактики воспалений в ЖКТ подходят каши, яркие овощи, фрукты и ягоды. Особенно полезны дикорастущие черника, ежевика, голубика и слива. Красный перец — мощный антиоксидант: в половине плода содержится суточная норма витамина C. Томаты богаты ликопином, а красный лук помогает удалять поврежденные клетки. Микробиом поддерживают ряженка, кефир, моченые яблоки, огурцы и квашеная капуста.

Дефицит микроэлементов восполняют субпродукты — печень и сердечки: в них есть витамины A, B и цинк. Магний, нехватка которого делает человека раздражительным, содержится в зеленых овощах, семечках и орехах. Источниками омеги-3 и витамина D служат печень трески и запеченная сельдь. Имбирь, хрен и другие острые продукты усиливают кровоток, благодаря чему человек чувствует себя бодрее. В зеленом чае присутствует L-теанин, который помогает снять напряжение. Триптофан, отвечающий за спокойствие и хорошее настроение, есть в индейке, сыре и буром рисе.