Осенняя хандра отступает перед обеденной прогулкой: психолог объяснила, почему свет важнее отдыха

Психолог Софья Сулим в беседе с « Москвой 24 » рассказала, что прогулки в обеденное время помогают справиться с осенней хандрой. По ее словам, ключевую роль в этом процессе играет свет.

Специалист пояснила, что человек может беспричинно грустить, терять настроение, ощущать апатию и упадок сил. Лучше всего с этим помогает справиться свет, поэтому выходить на прогулки важно не только в выходные, но и в течение рабочего дня — например, в обед.

Сулим добавила, что при таком режиме гормональные процессы проходят гораздо легче, и осенней хандры может вовсе не случиться.