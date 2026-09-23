Ошейник может навредить: кинолог Голубев назвал породы собак, которым он противопоказан

Кинолог Голубев: ошейники опасны для миниатюрных собак и брахицефалов

Общество

Кинолог Владимир Голубев в беседе с РИАМО предупредил, что миниатюрным собакам и брахицефалам не подходят ошейники. По словам специалиста, для таких животных этот аксессуар может обернуться проблемами со здоровьем.

Голубев объяснил: маленькие породы отличаются хрупким телосложением, а брахицефалы нуждаются в защите трахеи и дыхания. Ошейники также противопоказаны собакам с заболеваниями шеи и позвоночника. Кинолог выступил категорически против электрических и удушающих ошейников, а также моделей с шипами. Он считает такие предметы бессмысленными в дрессировке и уверен, что они не должны присутствовать на рынке.

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