«Оставить место Богу»: священник объяснил, как перестать бояться неудач

Христианское смирение и понимание, что не все зависит от человека, помогают перестать болезненно реагировать на неудачи. Об этом « Абзацу » рассказал клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко.

По словам священника, огорчения из-за провалов возникают из-за излишнего стремления контролировать все вокруг. Правильный подход, считает отец Филипп, заключается в том, чтобы честно выполнять свою работу, прикладывать максимум энергии для достижения цели, а затем довериться Богу. Если задуманное полезно человеку, оно обязательно осуществится, а в случае неудачи не стоит обижаться или впадать в отчаяние.

Отец Филипп пояснил, что для этого нужно научиться смирению — понять, что не все зависит только от человека. Следует сделать все, что возможно, и даже чуть больше, приложить усилия, а дальше оставить место Богу. Если дело полезно, Господь даст ему случиться, если нет — не допустит, и тогда обижаться не на что.

Священнослужитель также добавил, что в молитвах о помощи важно проявлять искреннюю веру и отсутствие сомнений. Он напомнил слова из Священного Писания о том, что Всевышний ценит человеческий труд и готов откликнуться на просьбы тех, кто искренне старается и полагается на волю свыше. Отец Филипп заключил, что если человек хочет что-то получить от Бога, пусть просит просто, без сомнений, и прикладывает усилия — для Бога угодно, чтобы человек потрудился.