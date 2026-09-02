На испанском острове Ибица прошла акция протеста против массового туризма. Как сообщает New York Post, в субботу, 30 августа, на одном из пляжей собрались около сотни местных жителей с плакатами. Главный лозунг демонстрантов — «Остров больше не наш».

Участники заявили, что бесконтрольный поток отдыхающих разрушает привычный уклад жизни. По их словам, остров страдает от перенаселения, а цены на жилье, товары и услуги растут слишком быстро. Особенно остро проблему ощущает молодежь: молодые люди говорят, что чувствуют себя отрезанными от родной земли. Вся инфраструктура Ибицы, по мнению протестующих, работает только на приезжих, тогда как коренные жители все чаще становятся чужаками на собственной территории.

Отмечается, что нынешняя акция — часть более широкого тренда. Прошлым летом по крупным городам Испании прокатилась волна антитуристических выступлений. Тогда граждане требовали ограничить наплыв путешественников, жалуясь на нехватку доступного жилья, снижение стабильных заработков и отсутствие нормальных перспектив. Протест на Ибице показывает, что проблема остается нерешенной, а напряжение среди островитян продолжает расти.