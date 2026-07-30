Осушили, очистили и заново укрепили: как преобразили Малый Чертановский пруд на юге Москвы

На юге Москвы завершилась комплексная реабилитация Малого Чертановского пруда. Водоем очистили от ила и восстановили береговую линию. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, пруд находился в неудовлетворительном состоянии: на дне скопились большие объемы иловых отложений, глубина уменьшилась, водоем активно зарастал водорослями, а береговая полоса разрушалась. Работы выполнены в полном объеме. Сначала пруд полностью осушили, чтобы восстановить регулирующую и водоотводящую функции, после чего специалисты извлекли 8 тысяч кубометров илового осадка. Береговую полосу протяженностью более 500 метров отремонтировали методом торкретирования: демонтировали верхний слой укрепления, зачистили бетонные конструкции, смонтировали арматурную сетку и заполнили ее напыляемой цементирующей смесью под давлением. Эта технология значительно повышает прочность и обеспечивает длительную эксплуатацию.

Бирюков подчеркнул, что городские службы регулярно обследуют столичные водоемы, а при выявлении проблем принимается решение о реабилитации. Список объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.