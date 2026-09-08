Осужденные за кражу квартиры Долиной смогут расплатиться с ней только к 143 годам: расчет, который шокирует

По делу о мошенничестве с квартирой Долиной осуждены четыре человека. Цырульникова получила 7 лет и 3 месяца колонии общего режима, Основа — 4 года общего режима. Артуру Каменецкому назначили 7 лет строгого режима, Дмитрию Леонтьеву — 7 лет особого режима.

Требования к Леонтьеву выделили в отдельное производство и приостановили: он заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. Дело Каменецкого тоже выделили отдельно, поскольку суд не получил доказательств вручения ему извещения. Поэтому решение о солидарном взыскании пока вынесено только в отношении Цырульниковой и Основы. Сейчас женщине 55 лет, мужчине — около 20–21 года.

По данным ФСИН, средняя зарплата осужденных в 2025 году составляла ₽15 685 в месяц, работой были обеспечены 91,8% заключенных. При удержании до 70% из зарплаты на погашение долга может идти около ₽9,5 тыс. в месяц.

По подсчетам «Абзаца», за первые четыре года, пока оба должника находятся в колонии, они смогут перечислить Долиной около ₽912 тыс. Затем Основа выйдет на свободу, а Цырульниковой останется отбывать еще около трех лет и трех месяцев. Если Основа устроится на работу со средней российской зарплатой, за этот период вместе с Цырульниковой они выплатят еще около ₽3,1 млн. К моменту освобождения женщины общий размер выплат составит примерно ₽4 млн, а долг сократится до ₽110 млн.

После освобождения оба должника смогут направлять по ₽69,9 тыс. в месяц при средней зарплате ₽114 743 и удержании 70%. Это почти ₽1,68 млн в год. На погашение оставшихся ₽110 млн понадобится еще около 65,5 года. Полная выплата займет примерно 73 года. К этому времени Цырульниковой будет около 128 лет, Основе — 93–94 года, а Ларисе Долиной — примерно 143 года.

Смерть взыскателя не аннулирует долг: право требования может перейти к наследникам. Расчет приблизительный и предполагает постоянное официальное трудоустройство обоих должников. Если к выплатам привлекут Каменецкого, у мошенников появится шанс расплатиться с Долиной при ее жизни.