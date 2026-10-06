От 10% до 25%: как изменилось отношение россиян к деньгам за 25 лет?

ВЦИОМ: за 25 лет доля россиян желающих жить без денег выросла до 25%

Общество

Каждый четвертый россиянин хотел бы жить в обществе, где денег нет. Такие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ. За 25 лет доля сторонников безденежного мира выросла с 10% до 25%. Еще 19% респондентов заявили, что деньги не имеют для них особого значения, — в 2001 году таких было 7%.

Эксперты отмечают, что с возрастом значимость денег снижается. Молодежь, напротив, по-прежнему ценит способность хорошо зарабатывать. Прослеживается и связь с материальным положением: чем выше обеспеченность, тем проще человек воспринимает деньги как не главную ценность. При этом 95% опрошенных уверены: без умения считать и планировать финансы нормально жить сложно. В 2001 году так считали 41% респондентов, пишет ТАСС.

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