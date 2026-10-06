От 10% до 25%: как изменилось отношение россиян к деньгам за 25 лет?

Каждый четвертый россиянин хотел бы жить в обществе, где денег нет. Такие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ. За 25 лет доля сторонников безденежного мира выросла с 10% до 25%. Еще 19% респондентов заявили, что деньги не имеют для них особого значения, — в 2001 году таких было 7%.