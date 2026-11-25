Страховка для нового кроссовера Lada Azimut, продажи которого начнутся 1 декабря, обойдется в разную сумму в зависимости от мощности мотора и условий эксплуатации. Расчет аналитиков финансового маркетплейса «Сравни» приводит « Российская газета ».

ОСАГО для частного владельца версии на 120 л. с. стоит ₽1300 при минимальной базовой ставке, ₽4700 при средней и ₽8100 при максимальной. Для версий на 132 л. с. полис обойдется от ₽1500 до ₽9400. Для такси цены выше: у версии на 120 л. с. ₽1200, ₽9100 и ₽16900, у версий на 132 л. с. ₽1400, ₽10600 и ₽19700 соответственно.

Полное каско в среднем стоит ₽67000 для версии на 120 л. с. и ₽86000 для версий на 132 л. с. Расчет сделан для 35-летнего водителя со стажем 10 лет без аварий по своей вине, автомобиль зарегистрирован в Москве. Средняя базовая ставка принята равной ₽5000.

Кроссовер выйдет в нескольких модификациях с модернизированными 1,6- и 1,8-литровыми двигателями АвтоВАЗа мощностью 120 и 132 л. с. Коробки будут механическая и вариатор. Машины с турбомотором и «автоматом» появятся в 2027 году.