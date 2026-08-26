От Красной площади до Ангарска своими ногами: пара решила проверить, можно ли пересечь страну без спорта

Пара путешественников Павел Шабалин и Тамара Погосян, отправившиеся в январе пешком из Москвы во Владивосток, добрались до Ангарска. За 218 дней они преодолели 5622,87 км. Об этом супруги рассказали в своем телеграм-канале «Пешком через Россию | Москва → Владивосток».

Старт состоялся 19 января 2026 года на Красной площади. В Ангарск путешественники пришли 24 августа. На подъезде к городу их встретили местные жители, которые следят за маршрутом в соцсетях.

По словам Павла и Тамары, идея пересечь страну пешком появилась как эксперимент над собой: они хотят проверить, можно ли пройти Россию от Москвы до Владивостока без специальной спортивной подготовки. Жестких сроков у экспедиции нет, маршрут планируется поэтапно. Общая протяженность пути — около 9,5 тыс. км.

После Ангарска пара продолжает движение по Иркутской области. Сейчас они находятся в Иркутске, где проведут три дня, затем отправятся в Улан-Удэ. До конечной точки маршрута осталось около 3,9 тыс. км.