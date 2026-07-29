От офиса к гончарному кругу: почему зумеры променяли клавиатуру на молот и зарабатывают до ₽150 тысяч

HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с « Абзацем » рассказала о тренде среди зумеров, которые все чаще отказываются от офисной работы в пользу традиционных ремесел. По ее словам, молодежь высоко ценит уникальность изделий ручного труда, а на фоне импортозамещения и дефицита кадров это создает идеальные условия для развития частных мастерских и артелей.

Эксперт отметила, что растет спрос на гончаров — в Краснодарском крае он увеличился в 2,4 раза. Популярны бондари, изготавливающие бочки для виноделия, и стеклодувы, создающие авторские украшения с зарплатой до ₽150 тысяч. На пике популярности сейчас мастера по дереву, швеи и ювелиры. Согласно опросам, 74% россиян уже считают рабочие профессии престижными и хорошо оплачиваемыми. Зумеры активно популяризируют этот тренд в соцсетях, превращая ручной труд в модное и прибыльное направление.