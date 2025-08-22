От Подмосковья до Калмыкии: синоптик раскрыла, докуда в России добрались туманы

Туманы все чаще появляются в центральных и южных регионах России по утрам и ночам, снижая видимость до 100–500 метров. Об этом в своем телеграм-канале написала метеоролог Татьяна Позднякова.

Утренние туманы стали частым явлением в отдельных регионах России. По словам синоптика Поздняковой, они являются приметой приближающейся осени. В пятницу, 22 августа, видимость в южных районах Московской области снижалась до 400–500 метров.

А в Рязанской области, в районе Сасово, туман был особенно густым — местами видимость не превышала 100 метров. В Калмыкии ухудшение видимости до 200 метров связано с приходом влажных воздушных масс с Северного Кавказа и испарением недавно выпавших осадков.

Ранее синоптик Тишковец предупредил россиян о ливнях и осенней погоде.