От Подмосковья до Калмыкии: синоптик раскрыла, докуда в России добрались туманы
Позднякова: ночные и утренние туманы становятся приметой приближающейся осени
Фото: [unsplash.com]
Туманы все чаще появляются в центральных и южных регионах России по утрам и ночам, снижая видимость до 100–500 метров. Об этом в своем телеграм-канале написала метеоролог Татьяна Позднякова.
Утренние туманы стали частым явлением в отдельных регионах России. По словам синоптика Поздняковой, они являются приметой приближающейся осени. В пятницу, 22 августа, видимость в южных районах Московской области снижалась до 400–500 метров.
А в Рязанской области, в районе Сасово, туман был особенно густым — местами видимость не превышала 100 метров. В Калмыкии ухудшение видимости до 200 метров связано с приходом влажных воздушных масс с Северного Кавказа и испарением недавно выпавших осадков.
Ранее синоптик Тишковец предупредил россиян о ливнях и осенней погоде.