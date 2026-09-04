От Василия III до Патриарха Кирилла: как крестный ход повлиял на название Пречистенки и почему его возродили сейчас

6 сентября в столице состоится Общемосковский крестный ход, который возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Шествие пройдет от Храма Христа Спасителя по набережной в сторону Новодевичьего монастыря. О его истории и значении aif.ru рассказал протоиерей Николай Скурат, клирик храма пророка Божия Илии в Обыденском переулке.

Традиция длиной почти в три столетия

Отец Николай напомнил, что современный формат хода впервые состоялся только в 2025 году, однако у него есть глубокие исторические корни. Еще с 1525 года, при царе Василии III, в Москве ежегодно совершалось торжественное шествие «за кресты» к Смоленской иконе Божией Матери в Новодевичий монастырь. Эта традиция существовала почти 300 лет — до революции. Бывали перерывы, связанные с войнами и эпидемиями: например, во время чумы 1771 года или после нашествия Наполеона.

Исторический маршрут имел настолько большое значение, что повлиял даже на названия московских улиц. Так, Пречистенка и Пречистенские ворота получили свои имена именно в связи с крестным ходом, который шел к Пречистой Божией Матери. Сам храм Илии Обыденного, по словам священника, назван Обыденным, потому что был построен верующими «обыденкой» — за один день.

Запрет и возрождение

В советский период крестные ходы постепенно оказались под запретом. Протоиерей Скурат рассказал, что специально изучал историю московских крестных ходов после революции по архивным документам. В 1918–1920 годах шествия еще проводились, но их число сокращалось. Последний исторический Смоленский ход прошел в 1920 году, а уже в 1921-м прошение о нем было отклонено. После этого все исторические городские ходы были запрещены до конца советской власти.

Лишь в конце 1980-х традицию начали постепенно возрождать. По словам отца Николая, современный Общемосковский ход почти повторяет древний путь, однако начинается не в Кремле, а у Храма Христа Спасителя и идет по набережной, а не по Пречистенке. Такое решение связано с удобством для большого числа участников и минимальным ограничением движения в городе: не требуется перекрывать мосты и Садовое кольцо.

Судьба колоколов

Священник также рассказал о судьбе церковных колоколов в советские годы. В конце 1920-х их массово снимали с храмов, причем, по архивным данным, старались сбрасывать в декабре, когда от мороза бронза становилась хрупкой и раскалывалась. В храме Илии Обыденного сумели сохранить один колокол, который висел внутри колокольни за закрытыми ставнями. Остальные колокола, как выяснил священник, пошли на изготовление бронзовых горельефов для нового здания библиотеки Ленина — они украшают его до сих пор.

Зачем нужен крестный ход сегодня

Отец Николай подчеркнул, что крестный ход — это свидетельство о православии, идущее из глубокой древности, от византийской культуры. Общемосковский ход, по его словам, станет молитвенным патриотическим объединением людей. Сейчас у страны и города немало проблем, где требуется помощь Божия, поэтому участники будут вместе молиться о победе в СВО и о том, чтобы потерь было как можно меньше.

Он отметил, что к участию приглашаются все неравнодушные жители Москвы, Подмосковья и гости столицы. Ожидается, что в 2026 году участников будет еще больше, чем в прошлом. Шествие возглавит сам Патриарх Кирилл.