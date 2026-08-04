От Владивостока до глубинки: почему в Приморье подростки все чаще режут себя и как это остановить

В Приморском крае медики фиксируют резкий рост случаев самоповреждений среди несовершеннолетних. За последние два года число обращений и госпитализаций, связанных с нарушениями поведения подростков, заметно увеличилось. Врачи характеризуют ситуацию не как тревожную тенденцию, а как массовое, почти пандемическое явление, передает « Ньюсрум24 Приморье ⁠».

Как рассказала заведующая отделением первого психопатического эпизода Краевой клинической психиатрической больницы Нина Старкова, селф‑харм сегодня пронизывает подростковую среду по всему региону — от крупных городов до небольших населенных пунктов. При этом зачастую речь идет не о тяжелых психических патологиях, а о поведенческих сбоях: отказах от школы, уходах из дома и систематических самоповреждениях.

Специалисты отмечают, что подростки нередко используют селф‑харм как способ быстро снять внутреннее напряжение либо как демонстративный жест в конфликтных отношениях с родителями. Важную роль играет цифровая среда: идеи самоповреждений распространяются через соцсети, форумы и видеосервисы, превращаясь в «рецептуру», которой дети активно делятся друг с другом. При этом врачи подчеркивают, что запреты на гаджеты не решают проблему и могут лишь усугубить конфликты в семье. Вместо этого родителям советуют выстраивать диалог, отслеживать эмоциональное состояние ребенка и при первых тревожных признаках обращаться к специалистам. Медики настаивают на системной поддержке: необходимы программы психологической помощи, обучение педагогов и доступные сервисы, чтобы семьи и подростки могли своевременно получать квалифицированную поддержку.