Церковь разъяснила, какие приметы о свечах являются мифом, а что действительно важно. Поводом стал разбор семи самых страшных суеверий, связанных с церковными свечами, передает « Царьград ».

Самая живучая примета — про «отданное счастье»: якобы зажечь свечу от чужой значит поделиться удачей. Корни этого страха языческие: в древности огонь в доме считался святыней, и выносить его за порог боялись. В христианстве на огонь смотрят иначе — он не собственность, а символ тепла и братства. На Пасху сотни людей передают друг другу Благодатный огонь, и никто не считает это потерей. Свеча не накапливает «энергию» — это просто воск и фитиль.

Второй распространенный страх — поставить свечу «за упокой» живому человеку. Однако, как отмечают представители Церкви, Бог смотрит на сердце, а не на то, в какой подсвечник попала свеча. Если зла не желали, греха нет. Даже намеренная попытка «навредить» через свечу не сработает: благодать сильнее любых манипуляций.

Третий страх — свеча погасла, значит, молитва не дошла. На деле причин куда больше: сквозняк, хлопнувшая дверь, плохой фитиль. Протоиерей Андрей Ефанов напоминает: у святых нет «специализации» по нуждам, обращаться можно к любому. Но главное — не к свече, а ко Христу. Молитва — это ум и сердце, а не пламя. Господь услышит и без огня.

Еще один пласт страхов — вокруг чужого огня и церковных атрибутов. Передать свечу пожилому человеку, который сам не дотяняется до иконы, — это не «порча», а помощь. Венчальные свечи — просто память о таинстве, без скрытых смыслов. А капли воска, которые кто-то называет «маслом», — обычный расплав и сажа. Целительных свойств у них нет.

Единственная реальная опасность — бытовая. Связка из 33 иерусалимских свечей горит как факел, и задувать ее рискованно: можно обжечься. Лучше гасить колпачком и следить, чтобы свечи горели в безопасном месте. Главное — не превращать свечу в инструмент страха. Это символ, тихая жертва и знак молитвы. И не более того.