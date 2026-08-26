Отдохнули за ₽740 тыс. в грязи и плесени: как две семьи из Ачинска отсудили почти миллион у туроператора

Две семьи из Ачинска Красноярского края отсудили у туроператора более ₽980 тыс. за некачественный отдых за рубежом. Изначально путевка на четверых взрослых и одного ребенка обошлась в ₽740 тыс., в сумму входили проживание и питание. Авиабилеты туристы приобретали отдельно.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по прибытии в отель путешественники столкнулись с антисанитарией: в номерах было грязно, отсутствовали мыло и зубная паста, не работали кондиционеры и биде. На территории бассейна обнаружили плесень, дверь в фойе регулярно заклинивало, а пляж был усыпан мусором.

Администрация гостиницы жалобы россиян проигнорировала. Обращения к турагенту и туроператору с просьбой заменить отель или вернуть деньги также остались без ответа. Через шесть дней семьи переехали в другую гостиницу за собственный счет.

После возвращения домой туристы при поддержке специалистов Роспотребнадзора подали иск. Суд встал на сторону истцов и взыскал с туроператора компенсацию стоимости проживания, неустойку, штраф и возмещение морального вреда. Общая сумма превысила ₽980 тыс. Решение уже вступило в законную силу.